G7'den İngiltere'nin o önerisine ret!

Toplantıda Suriye için ortak bir çözüm arayışı içerisinde olan Almanya, Kanada, İtalya, Fransa, İngiltere, Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları Rusya’yı Esad konusunda ikna etme çabası içinde yer aldı.

Bakanlar Suriye konusunda Esad’ın yönetiminde Suriye’de bir çözüme varılmayacağı konusunda anlaştı. Fakat üst düzey askeri liderlerin yaptırımlarını hedef alması yönündeki öneriler kaldırıldı.

Önde gelen sanayileşmiş ülkeler, Esad’ın elinde olduğu iddia edilen kimyasal silahlara karşı kesin ve aksi iddia edilemeyen bir kanıt olana kadar yaptırımların ertelenmesi yönünde karar aldı.

Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı G7 ülkelerinin Esad’ın Suriye’nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

İtalya’nın Lucca kentindeki G7 zirvesi, Esad’ın Han Şeyhun’a gerçekleştirdiği öne sürülen kimyasal saldırı sonrasında gerçekleştiriliyor. Suriye içlerinde kadın ve yaşı küçük çocukların da bulunduğu en az 89 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kesin olarak reddediyor.