Gaspçıları, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

KONYA'da bir marketten 680 TL ve marketçinin cep telefonunu pompalı tüfek tehdidiyle gasp eden yüzleri maskeli 4 kişi, kaçarken dökülen çaldıkları madeni paralar sayesinde yakalandı. Suçlamaları reddeden 4 şüpheli gasp yaparken kullandıkları maske, tüfek ve elektro şok cihazıyla çektirdikleri hatıra fotoğrafını sosyal medyada yayınlamaları üzerine suçu kabul etti.

Olay, geçen çarşamba günü saat 22.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hacıveyiszade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Muhammed Şaban Assani'ye ait markete giren yüzleri maskeli, ellerinde pompalı tüfek ve elektro şok cihazı bulunan 4 kişi, Assani'nin cebinde bulunan 300 lira para, cep telefonu ve kasada bulunan 380 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

MADENİ PARALAR ELE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, işyeri çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Sabaha kadar süren çalışma neticesinde polis, olay yeri yakınlarında yola madeni paraların döküldüğünü fark etti. Dökülen paraların izini takip eden polis, paraların yaklaşık 400 metre uzaklıktaki kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan içinde az sayıda eşya bulunan bir evin önünde son bulduğunu belirledi. Polis, boş evde yaptığı incelemede ise, bir adet pompalı tüfek ile yakılmış vaziyette elektro şok cihazını buldu. Marketteki soygunu gerçekleştiren kişilerin bu evde saklanmış olabileceği üzerinde duran polis, şüphe üzerine evin eski sahibi 20 yaşındaki Murat C.'yi, gözaltına aldı.

GASP MALZEMELERİYLE HATIRA POZU VERMİŞLER

Murat C.'nin ifadesinin ardından polis, 23 yaşındaki Hakan Y., 20 yaşındaki Yusuf Can T. ile 17 yaşındaki H.E.'yi gözaltına aldı. Ancak, şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis, Yusuf Can T.'nin olaydan sonra gasp sırasında kullandıkları maske, pompalı tüfek ve elektro şok cihazıyla çekilmiş hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından bir arkadaşına gönderdiğini ve altına da 'Valla gelecektim. Dediğim yeri patlattık.Ondan gelemedim" notunu paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine suçlarını kabul eden şüphelilerin, olayı parasız kaldıkları için gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri belirtildi. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.