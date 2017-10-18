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Gazeteciler Küçükkaya ve Okan hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Bassavcılığı, Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı.

Gazeteciler Küçükkaya ve Okan hakkında soruşturma
17 Ekim 2017 Salı 20:45 tarihinde eklendi.

Bakırköy Cumhuriyet Bassavcılığı, Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi hakkındaki sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. 