Gaziantepspor geç uyandı

22'nci dakikada Efecan, Vagner ile paslaşarak ceza sahasına kadar girdi. Penaltı noktasında Vagner'in yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
26'ncı dakikada Marcinho'un kullandığı serbest vuruşunda top kaleci Haydar'a kaldı.
34'üncü dakikada orta saha ilerisinde topla buluşan Emre Akbaba'nın uzaktan vuruşunda top üstten auta çıktı.
43'üncü dakikada Ben-Hatira'nın sol kanattan ortasıyla topla buluşan Ghilas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
48'inci dakikada ceza sahasına kadar topla giren Vitoria'nın, kaleci Victor'dan sıyrılıp boş kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
53'üncü dakikada Vagner'in ortasıyla topla buluşan Candeias, Emre Akbaba'ya pas verdi. Emre'nin rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top üstten auta çıktı.
68'inci dakikada karambolde kalan topu çelen Vitoria, savunmayı çalımlayıp kale önünde vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-2.
71'inci dakika kale önünde Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Candeias'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
87'nci dakikada Barış'ın pasıyla topla buluşan Pedroso'nun, kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-3.
90+1'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Birol, ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Ghilas'ın penaltı atışında top fileleri havalandırdı: 2-3.
Karşılaşma konuk takım Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Gaziantep Stadyumu
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)
GAZİANTEPSPOR: Victor (xx)- Pedroso (xxx), Elyasa (xx), İlhan (x) (Dk.46 Fatau xx), Reis (xx), Barış (xxx), Ben Hatira (xx) (Dk.64 Muhammed x), Iyane (xx), Sefa (xx) (Dk.75 Angan x), Marcinho (xxx), Ghilas (xxx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Sackey (xx) (Dk.83 Birol), Efecan (xx) (Dk.80 Emre Nefiz), Emre Akbaba (xxx), Candeias (xxx) N'sakala (xxx), Tzavellas (xx) (Dk.75 Berkan x), Omerou (xx), Vitoria (xxx), Gassama (xxx), Vagner (xxx)
GOLLER: Dk.87 Pedroso, Dk.90 (penaltı) Ghilas (Gaziantepspor), Dk.22 Vagner, Dk.68 Vitoria, Dk.71 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KART: Birol (Aytemiz Alanyaspor)