Gaziantepspor-Kırklarelispor maçında zor anlar

Saat 16.30'da Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda başlayan Gaziantepspor-Kırklarelispor mücadelesinde daha ilk yarı tamamlanmadan sahanın tamamını kar kapladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve topu göremeyen futbolcular saha çizgilerinin tamamen kaybolmasıyla da oldukça zor anlar yaşadı.

28'inci dakikada Daniel Kolar'ın attığı tek golle devam eden müsabakada maçın hakemi Murat Özcan 36.dakikada oyunu durdurarak saha çizgilerinin yeniden çizilmesini istedi. Oldukça ilginç görüntülerin oluştuğu mücadelede ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.