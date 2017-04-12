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Gaziantep'te PKK operasyonu

GAZİANTEP'te polisin terör örgütü PKK'ya yönelik insansız hava aracı desteğiyle düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantepte PKK operasyonu
12 Nisan 2017 Çarşamba 14:19 tarihinde eklendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına kentte faaliyette bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda terör örgütü yandaşlarının isim ve adreslerini saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon için düğmeye bastı. İnsansız hava aracı kullanılan, özel harekatçıların da katılımıyla düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç aletleri, terör örgütünü simgeleyen materyaller de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.