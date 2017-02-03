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Generalleri görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi’nden 16 generali görevden aldı.

Generalleri görevden aldı
03 Şubat 2017 Cuma 11:10 tarihinde eklendi.
Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi.
 
Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor.
 
Putin’in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım’ın Savcısı görevine atandılar.
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