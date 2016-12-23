Gerçek Oyun Tutkunlarının Yeni Gözdesi: PS4

10 Kasım’da tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulan PlayStation 4 Pro, sonrasında akıllarda yüzlerce soru işareti bıraktı. Incehesap.com İş Geliştirme Direktörü Nurettin Erzen, Sony Entertainment ürünü olarak karşımıza çıkan PlayStation’ın bu yeni ürünüyle oyun konsolları alanında seviye atladığını söylüyor. Ancak 4K oyun deneyimini konsollara getiren PS 4 Pro’nun en çok PS4 kullanıcılarının aklını kurcaladığını da belirtiyor.



PS4 Pro Yeni Bir Konsol Değil



PS 4 Pro, aslında bir PS 4 çeşidi. Yani yeni bir konsol değil, ancak PS 4 ile kıyaslandığında da FPS ve 4K gibi özellikleriyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğunu ve daha iyi bir konsol olduğunu belirtmemde fayda var.



PS 4 ile kıyaslandığında Pro daha ağır. Bunun sebebi ise AMD Jaguar işlemci, PS4’e göre 2 kat daha iyi AMD Radeon grafik birimi, yeni nesil 4K destekli bağlantı teknolojileridir.



4K ve HDR Oyunları Televizyonunuzun da Desteklemesi Gerekir



PS4 Pro kullanıcıları için en önemli detaylardan biri de 4K ve HDR destekli bir televizyonunuzun olması. HD ya da Full HD bir televizyonla PS4 Pro’dan görüntü anlamında tam performans almanız mümkün değil bu sebeple 4K ve HDR destekli bir televizyon şart. Ancak bu televizyonların da bazı çeşitleri olduğundan en doğru seçeneği bulmanız da performans attıracaktır. Öncelikle 4K’yı 3840 x 2160 piksel şeklinde verebilecek gerçek bir televizyon tercih etmeniz gerekir. HDR konusunda ise HDR-10 dediğimiz formatı desteklemesi performans açısından daha başarılı olacaktır.

