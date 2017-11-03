Gerginlik tırmanıyor: Katiller

Yaşadığı sitenin bahçesinde sokak köpeklerine yem veren ve bu sırada durumdan rahatsız olan komşuları tarafından kameraya alınan Ebru Şancı Öztürk, durumdan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya paylaşımına taşıdı. Yaşanılan durumun hayvan düşmanlığı olduğunu söyleyen Ebru Şancı Öztürk, hesabından yaptığı paylaşımla adeta isyanda bulundu. Ebru’nun son derece sert ifadeler de içeren metni şöyle:

“Sevimsiz hayvan düşmanı komşularım, sitede 10 tane hayvana( açlıktan kemikleri çıkmış) mama döküyoruz diye resmimizi çekip para cezası keseceklermiş miş miş mişş… Ben sizin gibi paranın esiri değilim 100 tanede kesseniz ben o hayvanları besliycem sefiller! Önce sitenin elektiriklerini açtırın çok konuşacağınıza, aaa tabi sizde o kapasite yok anca köpekle uğraşırsınız… Hayatları boyunca ezikliğini yaşadıkları bir yönetime üye olamayınca site yönetimini kendilerine iş bellediler… Tipsizler ordusu birkaç tane daha ver inşallah bana birgün denk gelirsiniz bekliyorum!”