Gizli buzlanma kazası; araçlar birbirine girdi

BATMAN-Kozluk karayolunda gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle kapanan yolun her iki tarafında yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sabah saatlerinde Bıçakçı Köyü ile Selamet Mezrası arasındaki zincirleme kazada TIR, minibüs ve otomobilden oluşan 10 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak yolun her iki tarafından yaklaşık 4 kilomtrelik araç kuyruğu oluştu. Karayoları ve Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, etrafa savrulan araçlar yüzünden tıkanan trafiği güçlükle açtı.

Hasankeyf İlçesi Oğuz Köyü viraijında bazı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu. Trafik ekipleri, araç sürücülerini zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Yollarda yer yer gizli buzlanmanın olduğunu belirten trafik ekipleri, ağır tonajlı araçların bu durumdan en çok etkilendiğini belirterek, bu yüzden bütün araç sürücülerinin dikkatli olmasını istedi.