'Göçmen' denizanaları Antalya kıyılarında

Uzmanlar denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi, temas edilmesi halinde ise cildin amonyakla temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz orijinli bu denizanası türünün Antalya kıyılarında ilk kez 6 yıl önce Manavgat ilçesi Side ve Lara kıyılarında görüldüğünü belirtti. Rhopilema Nomadica adı verilen bu türün birkaç haftadır yeniden Antalya kıyılarında görülmeye başladığını kaydeden Doç.Dr. Gökoğlu, “İskenderun Körfezi'nde şu an yoğun popülasyon var. Akıntıların bol olduğu bir dönemdeyiz. İskenderun Körfezi'nden batıya Rodos'a doğru olan ana akıntıların yörüngesinden çıkan bu denizanası türü, son birkaç haftadır bizim kıyılarımızda gözükmeye başladı. Side, Lara kıyıları ile Antalya Körfezi'nde yoğun olarak görülüyor" dedi.

BU GEÇİCİ BİR SÜRE

Çapları 50-60 cm, ağırlıkları ise 30-40 kilo olan Rhopilema Nomadica türü denizanasını Sualtı Sporları Topluluğu olarak kendilerinin de görüntülediklerini belirten Doç. Dr. Gökoğlu, “Bu geçici bir süre. Göçmen ya da başıboş anlamına gelen bu tür denizanaları yaz ortalarında kaybolacaktır" diye konuştu.

PANİK YAPILMAMALI

Denizde yüzerken bu tür denizanasıyla karşılaşanların panik yapmamasını söyleyen Doç.Dr. Gökoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlar denizanasını görünce korkmasın. Panik yapmaya gerek yok. Denizanası insana yapışmaz. Ancak kesinlikle temas etmemeliler. Temas edildiği zaman deniz anasında zehir baloncukları vardır, onlar patlayarak deriyi yakar, tahriş eder. Eğer elle temas edilmişse de eller kesinlikle göze sürülmemeli. Gözü tahriş eder. Tahriş olan bölge tatlı su ile değil deniz suyu ile yıkanmalı. Tabii alerjisi olanlar dikkat etmeli. Riskli olabilir. O kişilerin bir an önce hastaneye gitmesi gerekiyor."

AMONYAK YERİNE İDRAR KULLANILABİLİR

Denizanasının temas ettiği bölgenin üzerine amonyak sürülmesi gerektiğini kaydeden Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, “Eğer o anda amonyak bulunamazsa idrar da amonyak yerine kullanılabilir" dedi. Denizanasının öldürücü bir etkisi olmadığını ancak temas edilen bölgede tahriş, yanma ve kaşıntıya neden olduğunu yineleyen Doç.Dr. Gökoğlu, halen Antalya'da 'ters yüz' denilen Cassiopea Andromeda türü dipte olmak üzere iki tür denizanasının görüldüğünü sözlerine ekledi.