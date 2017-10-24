Gökçek'i kızdıracak paylaşım

Nazlıaka, sosyal medya hesabında üzerinde Melih Gökçek'in fotoğrafı olan bir pasta fotoğrafı paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafın altına, "Az önce Meclis'teki odama şöyle bir pasta gönderildi. Zehirli olabilir diye hemen çöpe attım" notunu düştü.

Gökçek ile Nazlı Aka özellikle sosyal medya üzerinden sık sık karşı karşıya geliyordu.



DAHA ÖNCE DE SU NEDENİYLE TARTIŞMIŞLARDI

Ankara'nın su sorunu tartışmasında, o dönem CHP'de olan Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ile Melih Gökçek karşı karşıya gelmişti. Melih Gökçek. "Ankara'nın suyu kirlidir" diyen Aylin Nazlıaka'ya "Aylin sen Ankara'nın suyundan değil, evindeki su borularının kirli olmasından ishal oldun" yanıtı vermişti.