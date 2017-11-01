Google'da en çok neleri aradık

Teknolojinin gelişmesiyle artık merak ettiğimiz her şeyi internette araştırırken geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli oldu. Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 23–30 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada 123. doğum günü kutlanan ünlü ozanımız “Aşık Veysel” yer alırken üçüncü sırayı ise uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaları ile gündemde olan “Saat kaç, saatler ne zaman ileri alınacak 2017” konusu aldı. Dördüncü sırada çalışmaları tamamlanarak kurulduğu açıklanan “İyi Parti, Meral Akşener” yer alırken Cumhuriyetimizin kurucusu “Atatürk” geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci kelime oldu. Doğumunun 60. yıldönümünde unutulmayan sanatçı “Ahmet Kaya” altıncı sırada yer alırken Diyanet tarafından açığa alınması ile gündeme gelen “İhsan Şenocak” listede yedinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden istifasını açıklayan “Melih Gökçek” en çok aranan kelimeler arasında sekizinci sırayı alırken, geçen hafta televizyonda anlattığı siyah pantolon hikayesi ile bir anda en çok merak edilen kişilerin başında gelen “Alişan Kapaklıkaya” ise listede dokuzuncu sırada yer aldı. Türkiye eski güzellerinden olan “Manolya Onur”’ geçen hafta hayatını kaybederken en çok arananlar listesinde onuncu sırada yer aldı.

Google’da en çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı;

11. Katalonya, İspanya

12. Türk Bayrağı

13. Ayla

14. Recep Altepe

15. Aytun Çıray

16. Layla Anna Lee

17. Anthony Joshua

18. Atilla Taş, Murat Aksoy

19. Kayı Boyu Bayrağı

20. İzmir Marşı

21. Yiğit Özşener, Hande Doğandemir

22. Telomer tedavisi

23. İstiklal Marşı

24. Gonca Akkuş, Uğur Akkuş

25. Ali Türkşen

26. Sylvester Stallone

27. Devşirme sistemi

28. Serebral Palsi

29. Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat

30. Victoria Bonya