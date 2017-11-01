Google'da en çok neleri aradık

Teknolojinin gelişmesiyle artık merak ettiğimiz her şeyi internette araştırırken geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli oldu. Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 23–30 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada 123. doğum günü kutlanan ünlü ozanımız “Aşık Veysel” yer alırken üçüncü sırayı ise uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaları ile gündemde olan “Saat kaç, saatler ne zaman ileri alınacak 2017” konusu aldı. Dördüncü sırada çalışmaları tamamlanarak kurulduğu açıklanan “İyi Parti, Meral Akşener” yer alırken Cumhuriyetimizin kurucusu “Atatürk” geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci kelime oldu. Doğumunun 60. yıldönümünde unutulmayan sanatçı “Ahmet Kaya” altıncı sırada yer alırken Diyanet tarafından açığa alınması ile gündeme gelen “İhsan Şenocak” listede yedinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden istifasını açıklayan “Melih Gökçek” en çok aranan kelimeler arasında sekizinci sırayı alırken, geçen hafta televizyonda anlattığı siyah pantolon hikayesi ile bir anda en çok merak edilen kişilerin başında gelen “Alişan Kapaklıkaya” ise listede dokuzuncu sırada yer aldı. Türkiye eski güzellerinden olan “Manolya Onur”’ geçen hafta hayatını kaybederken en çok arananlar listesinde onuncu sırada yer aldı.
Google’da en çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı;
11. Katalonya, İspanya
12. Türk Bayrağı
13. Ayla
14. Recep Altepe
15. Aytun Çıray
16. Layla Anna Lee
17. Anthony Joshua
18. Atilla Taş, Murat Aksoy
19. Kayı Boyu Bayrağı
20. İzmir Marşı
21. Yiğit Özşener, Hande Doğandemir
22. Telomer tedavisi
23. İstiklal Marşı
24. Gonca Akkuş, Uğur Akkuş
25. Ali Türkşen
26. Sylvester Stallone
27. Devşirme sistemi
28. Serebral Palsi
29. Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat
30. Victoria Bonya