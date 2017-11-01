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Google'da en çok neleri aradık

Teknolojinin gelişmesiyle artık merak ettiğimiz her şeyi internette araştırırken geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli oldu.

Googleda en çok neleri aradık
01 Kasım 2017 Çarşamba 11:38 tarihinde eklendi.
Teknolojinin gelişmesiyle artık merak ettiğimiz her şeyi internette araştırırken geçen hafta Google’da en çok aradığımız konu ve kelimeler belli oldu. Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 23–30 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” olduğu ortaya çıktı. İkinci sırada 123. doğum günü kutlanan ünlü ozanımız “Aşık Veysel” yer alırken üçüncü sırayı ise uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaları ile gündemde olan “Saat kaç, saatler ne zaman ileri alınacak 2017” konusu aldı. Dördüncü sırada çalışmaları tamamlanarak kurulduğu açıklanan “İyi Parti, Meral Akşener” yer alırken Cumhuriyetimizin kurucusu “Atatürk” geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci kelime oldu. Doğumunun 60. yıldönümünde unutulmayan sanatçı “Ahmet Kaya” altıncı sırada yer alırken Diyanet tarafından açığa alınması ile gündeme gelen “İhsan Şenocak” listede yedinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinden istifasını açıklayan “Melih Gökçek” en çok aranan kelimeler arasında sekizinci sırayı alırken, geçen hafta televizyonda anlattığı siyah pantolon hikayesi ile bir anda en çok merak edilen kişilerin başında gelen “Alişan Kapaklıkaya” ise listede dokuzuncu sırada yer aldı. Türkiye eski güzellerinden olan “Manolya Onur”’ geçen hafta hayatını kaybederken en çok arananlar listesinde onuncu sırada yer aldı.
 
Google’da en çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı;
 
11. Katalonya, İspanya
 
12. Türk Bayrağı
 
13. Ayla
 
14. Recep Altepe
 
15. Aytun Çıray
 
16. Layla Anna Lee
 
17. Anthony Joshua
 
18. Atilla Taş, Murat Aksoy
 
19. Kayı Boyu Bayrağı
 
20. İzmir Marşı
 
21. Yiğit Özşener, Hande Doğandemir
 
22. Telomer tedavisi
 
23. İstiklal Marşı
 
24. Gonca Akkuş, Uğur Akkuş
 
25. Ali Türkşen
 
26. Sylvester Stallone
 
27. Devşirme sistemi
 
28. Serebral Palsi
 
29. Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat
 
30. Victoria Bonya