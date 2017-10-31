Görenler şaştı kaldı!.. 13 milyon TL'ye satılık!

BURSA'da 5 kişinin dernek kurarak yapımına başladığı ve 7 yılda ancak kaba inşaatını bitirebildiği Nilüfer Ticaret Merkezi Camii, 13 milyon liraya satılığa çıkarıldı.

Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, inşaatın tamamlanması için 3 milyon 300 bin lira bulamadıklarını, bu nedenle de camiyi satılığa çıkardıklarını söyledi. Sağol, "Bu zamana kadar 105 kişi aradı. Bunlar, 'Cami satılır mı?' diye tepki veriyor. Cami satılır, kardeşim. Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır" dedi.

Belediyenin ticaret merkezi içinde arsa tahsis etmesiyle 5 gönüllü, Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni 2009 yılında kurup, cami inşaatına başladı. Dernek, 7 yılda, 2 milyon 500 bin lira toplayarak, toplam 3 bin 500 metrekare inşaat alanı olan caminin kaba inşaatını yaptırabildi. Ticaret merkezinde bulunan bin 300 esnafı tek tek ziyaret eden dernek yöneticileri, inşaatı bitirmek için gerekli parayı toplayamayınca, çaresiz kalarak camiyi satılığa çıkarma kararı aldı.

GÖREN ŞAŞIRDI

Dernek yöneticileri, kaba inşaat halindeki Nilüfer Ticaret Merkezi Camii için 13 milyon lira istiyor. Camiye asılan 'Satılık kelepir cami' yazısını görenler ise şaşkına döndü.

Camiyi yaptırmak için 4 arkadaşı ile yola çıktıklarını belirten Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Sağol, "Bu caminin planına 9 yıl önce başladık. Bunun 2 senesi arsa temini için geçti. Caminin 7 yılda bodrum katını ibadete açtık, fakat üst katını 5 senede tamamlayamadık. Camiyi satılığa çıkarmaya karar verdik. Burada bin 300 esnaf var, 13 bin çalışan bulunuyor. Hepsi cuma günleri 10'ar lira verse bu camiyi 2 yılda bitirmiş olurduk. Bu zamana kadar 2 milyon 500 bin lira topladık. 3 milyon 500 bin liraya daha ihtiyaç var. Ben bu bölgede bu camiyi kullanacak bin 300 esnafa yardım için broşür dağıtım. Bizim astığımız 'Satılık' levhasını gördüler. 105 kişi aradı. Bunlar, 'Cami satılır m?' diye tepki veriyor. 'Cami satılır' kardeşim, hem de nasıl satılır. Bu camiyi alan hem ahiretini kurtarır hem de dünyasını kurtarır'' diye konuştu.