Görevlilerin dikkati yakalattı! FETÖ firarisi ailenin...

ARTVİN’in Hopa İlçesi'nde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a sokmaya çalıştığı çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu ve Gürcistan'da yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Çocuğun Gürcistan’da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.