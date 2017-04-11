Görkem'in ölümü Turgutlu'yu yasa boğdu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçmasıyla ağır yaralan ortakoul öğrencisi 13 yaşındaki Görkem Çakır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün saat 19.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu, Turgutlu Ergenekon Kavşağı'nda, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Görkem Çakır'a Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Kocatürk Koleji'nin 7. sınıf öğrencisi Çakır, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çakır'ın ölüm haberini alan her ikisi de gıda mühendisi olan anne Serap Çakır ile baba Çağlayan Çakır ile kardeşi Gizem Çakır, diğer yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğuldu.

Polis, kazanın ardından MOBESE kayıtları ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını tespit ettiği otomobilin sürücüsünü ertesi sabah yakalarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çakır'ın okulunda satranç takımında olduğu, Manisa ve Antalya'da yapılan bölge şampiyonasında birinci olarak 2-7 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hazırlanırken kazada hayatını baharında yaşamını yitirdiği öğrenildi.