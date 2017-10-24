Gözaltı gerekçesi belli oldu!

Atatürk Havalimanı'nda 18 Ekim günü gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş ve MİT TIR'ları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de yer aldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan ancak henüz gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C'nin de bu dosya kapsamında hakkında işlem yürütüldüğü ifade edildi. N.M.C'nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.