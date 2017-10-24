G.Saray'ın kareografisini paylaştı!

Ünlü aktör Sylvester Stallone, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların yaptığı ve tartışmalara neden olan "ayağa kalk" temasında kendi film karakteri Rocky Balboa koreografisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla soruşturma başlatılan ve iki başmüfettiş görevlendirilen olay ünlü aktöre kadar intikal ederken, 71 yaşındaki Sylvester Stallone, Galatasaray taraftarının hazırladığı bu koreografiyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü aktör, bir kişinin hikayesinden alıntı yaparak 4.6 milyon takipçisine o kareografiyi gösteren videoyu paylaştı ve "Türkiye'de bu hafta oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.