Gül Sayıları Ne Anlama Gelir?

Sevdiklerinize gül gönderimi yaparken, göndermiş olduğunuz gül sayılarının bazı anlamlar içerebileceğini bilmenizde fayda vardır.

Pek çok insanın ilgi gösterdiği bir çiçek olan gül bir adet gönderilirse, özel sevgi ve hayranlık anlamını içerdiği anlamına gelmektedir. Bu anlamı içermesini istemiyorsanız; bir adet gül göndermemeniz gereklidir. Bu nedenle çiçek gönder seçeneğini seçmeden önce, gönderilecek olançiçek sayısına doğru karar vermek oldukça önemlidir.

Aldığınız çiçekçi sizin isteğiniz doğrultusunda gül içeren bir demet hazırlayabilir. Sonsuza kadar sevebilmeyi kendisine ilke edinenler, pişmanlık yaşayanlar 'hayatımda sevdiğim bir kişisin' mesajını vermek için 11 adet gül göndermelidir. Belirttiğiniz takdirde, çiçekçi de 11 gülü sizler için hazır edip, sahibine gönderimini sağlayacaktır. 3 adet gül gönderirseniz de, bu 'seni seviyorum' anlamını çiçek sahibine iletecektir. Karşılıklı aşkla birbirinizi sevdiğinizi anlatmak istiyorsanız; iki adet gül gönderebilirsiniz. Bunların dışında, hazır buket çiçekleri de tercih edebilirsiniz.

Değişik sayılarda buketler halinde satışa sunulan çiçek siparişlerinizi vermek ve çiçek gönder talebinde bulunabilmek için, gerekli olan işlemleri ciceksatis.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.