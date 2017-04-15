Güllerin Savaşı'na ihracat ödülü

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 14 Nisan Cuma günü Ortaköy Four Seasons Hotel’de gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Diziler İhracat Şampiyonu

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi, sinema ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl üçüncü kez ödüllendirildi. Tüm ülkelere ihraç edilen Türk dizilerinden Güllerin Savaşı, 2016 yılında en çok ihraç edilen ikinci dizisi ödülüne layık görüldü.

Törene katılan Doğan TV Kurumsal Strateji ve Uluslararası Satış Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı ödülü, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun elinden MED Yapım Genel Müdürü Fatih Aksoy ile birlikte kabul ederken "Dizi ihracatımız yakın tarihlere dayanıyor. Pazarımızı hızlı büyüttük. Simdi türk dizilerinin kalitesi ve fiyatlarıyla lig atlama zamanı." dedi.

Törene Doğan TV Yurtdışı İçerik Satış ve İş Geliştirme Direktörleri Ezgi Ural ve Emrah Turna’nın yanı sıra Güllerin Savaşı dizisinin oyuncuları Canan Ergüder, Kenan Ece ve Barış Kılıç da katıldı.