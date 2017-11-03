Güney Kore’nin devi yatırım danışmanlığı için PraeLegal’i seçti

Türkiye başta olmak üzere 11 ülkeyi kapsayan ve yaklaşık 1,5 Milyar dolar olan yatırımların danışmanlığının yapılması hakkında işbirliği ve altyapı anlaşmasını PraeLegal ile yaptı.

Güney Kore’nin Uluslararası Ihracat ve Ithalat Destek Birliği (KIEISA) dünya genelindeki en geniş yatırım ve danışmanlık networkü olan Praelegal’i seçti.

Güney Kore’nin global markalarını bünyesinde bulunduran Uluslararası İhracat İthalat Destek Birliği (KIEISA) 142 ülkede 224 ofis ve 5 binden fazla çalışanı ile dünyanın en yaygın yatırım ve danışmanlıkfirması PraeLegal ile anlaştı.

KIESA, başta Türkiye olmak üzere Orta Asya ve Afrika’da 11 ülkede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ileri teknoloji, yenilenebilir enerji, madencilik, kültür ve birçok alanında yatırımlar yapacak.

PraeLegal’in kurucusu Fahri Toga ile Güney Kore Uluslararası İhracat İthalat Destek Birliği KIEISA Başkanı Ki Choon Le tarafından 2017 yılının Ağustos ayında imzalanan yatırım danışmanlığı ve işbirliği anlaşması, 2018’den itibaren yürürlüğe girecek.

700’den fazla şirkete yatırım danışmanlığı

35 ülkeyle işbirliği içerisinde, Güney Kore sanayisinin en büyük 700 şirketinin üye olduğu KIEISA, Güney Kore’nin KOBİ’lerinin üretimlerini dünyaya açmak için PraeGold, PraeTourism, PraeHealth gibi global yatırım şirketlerinin tecrübesinden ve altyapısından yararlanacak.

PraeLegal’in danışmanlığı hakkında açıklama yapan KIEISA, ‘’PraeLegal’in yaptığı hizmet bizim dünyadaki yatırımlarımızı gerçekleştirdiğimiz süreçte, iş geliştirme sürecimizin bir parçası olacaktır’’. diye ifade etmektedir.

KIEISA, yaptıkları yatırımlarının cazibesinin yanı sıra yatırım yapılan ülkelerin refahına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

PraeLegal ile yaptığı anlaşmanın sistematik işbirliği olduğunu kaydeden Güney Kore Uluslararası hracat-İthalat Destek Birliği Başkanı Ki Choon Lee, yapacakları yatırımları ile küresel iş dağılımını ve verimliliğini optimum düzeye çıkarmayı hedefliyor.

PraeLegal Şirketlerin yatırımlarına öncü olacak

Güney Kore’nin Uluslararası İhracat-İthalat Destek Birliği KIEISA, PraeLegal ile yaptığı anlaşmanın sonraki yatırım süreçleri için ciddi bir “know-how” oluşturacağını, yeni pazarların açılacağını ve yerli ürünlere yatırım desteği vereceklerini öngörüyor.

Güney Kore’nin Uluslararası İhracat İthalat Destek Birliği’nin yapacağı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırıma danışmanlık yapacak PraaLegalın Kurucusu Fahri Toga, “Güney Kore’nin global markalarını bünyesinde bulunduran KIEISA ile yaptığımız anlaşma ülkemiz ve bizler için büyük önem taşıyor. Güney Kore’de KIEISA’ya PraaLegal olarak uluslararası yatırım ve danışmanlık alanında hizmet vereceğiz. Güneş enerjisi santralleri, madencilik, uluslararası değişim ve işbirliği, yapılması planlanan uluslararası yatırımlar, sağlık turizmi, çokuluslu alışveriş merkezi inşaatı gibi yatırımlara öncülük edeceğiz. PraaGold aracılığıyla Türkiye, Afganistan, Kongo ve Mali'de elmas ve değerli taşlar konusunda yatırımları yönlendirmeyi, PraeTourism ve PraeHealth turizm ile sağlık turizmine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kültürel yatırımlar ile ikili ilişkilerin gelişmesine hizmet edeceğine inanıyoruz. İleri teknoloji ve yenilenebilir enerji konularında da gerçekleşecek yatırımlarda 142 ülkede bulunan 200’den fazla ofisimiz, kaliteli ve profesyonel bir işbirliği içerisinde KIEISA ve yatırımlarına danışmanlık desteği verecek ve yatırım sürecinde önemli rol üstleneceklerdir.

Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu coğrafyasındaki yatırımları kapsayan süreç, Güney Kore’nin gelecekteki yatırımları için de bir temel teşkil edecek. Biz PraaLegal olarak başta Türkiye’de yapılması planlanan yatırımlar olmak üzere yatırımların sağlıklı ve verimli olması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu işbirliğinin aynı zamanda Güney Kore ile Türkiye’nin ikili ilişkilerine de artı bir etkisi olacağını düşünüyoruz, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor”dedi.