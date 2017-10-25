Haber alınamayan iki arkadaş ölü bulundu

Olay, Burgaz Mahallesi 1. Hıdırlık Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ferhat Doğan ile arkadaşı Önder Özdemir'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kaldıkları eve gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca pencerenin korkuluklarını sökerek içeriye girdi. Ekipler, yerde hareketsiz yatan Doğan ve Özdemir ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri 2 gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Doğan'ın aşırı dozda uyuşturucu aldığı, Özdemir'in ise av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.