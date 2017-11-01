Hadise yarışmacısına mı aşık

Hadise ve O Ses Türkiye'nin geçen yılki birincisi Dodan Özer arasında aşk dedikoduları dolaşırken Hadise kısa bir süre önce "Yalnız değilim. Hayatımda biri var" demişti. Popçunun dün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf "Yoksa gizli sevgili bu mu?" sorusuna neden oldu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:01 tarihinde eklendi.