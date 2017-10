Hadise'nin sevgilisi çok tanıdık çıktı!

Ünlü şarkıcı Hadise ile Hakan Sabancı'nın yeniden aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMÜŞLER

Star TV ekranlarında yaynlanan 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu, ikilinin Etiler'de bir restoranda samimi şekilde görüldüğünü söyledi.

ASLIŞAH'TAN AYRILIP HADİSE'YE KOŞTU

Ömer-Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile 1.5 yıl flört etmiş geçen yıl ayrılmıştı. Hakan Sabancı, geçen aralıkta, Karaköy'deki Drone Club'da kendisinden 6 yaş büyük Hadise ile eğlenmişti.

"ÖLÜRÜM SANA"

Hakan Sabancı'nın 26'ncı doğum günü partisine katılan Hadise gecede DJ'lik yapıp Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çalmıştı. İkilinin Amerika-Miami'de tatil yaptıkları da iddia edilmişti. Hadise ''Hayatımda bir aşk yok. Ama her an, her şey olabilir'' diyerek kafaları karıştırmıştı.