Hafta sonu kupa heyecanı var

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı, statlar ve hakemler şöyle:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye) (KUTLUHAN BİLGİÇ)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) (BÜLENT YILDIRIM)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena) (ALPER ULUSOY)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (METE KALKAVAN)

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs) (ÖZGÜR YANKAYA)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye) (ARDA KARDEŞLER)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (ÜMİT ÖZTÜRK)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (ALİ PALABIYIK)