Hakkari'den kahreden haber!.. 2'si asker 4 şehit!

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çatışmaya giren 2 asker ve 2 korucu şehit oldu, 4 terörist de ölü ele geçirildi.

Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre, 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist de ölü ele geçirildi. Bölgede helikopter desteginde kapsamlı operasyona başlandı.