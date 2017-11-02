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Hakkari'den kahreden haber!.. 2'si asker 4 şehit!

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çatışmaya giren 2 asker ve 2 korucu şehit oldu, 4 terörist de ölü ele geçirildi.

Hakkariden kahreden haber!.. 2si asker 4 şehit!
02 Kasım 2017 Perşembe 09:10 tarihinde eklendi.

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerle çatışmaya giren 2 asker ve 2 korucu şehit oldu, 4 terörist de ölü ele geçirildi.  

Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre, 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist de ölü ele geçirildi. Bölgede helikopter desteginde kapsamlı operasyona başlandı.