Halk Hangi Kararı Verecek ?

16 Nisan da yapılacak olan ve uzun zamandır gündemde olan anayasa değişikliği AK Parti tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunuldu ve oy kabulu ile onaylandı.

Peki halk bu konu hakkında ne düşünüyor, halkın kararı ne olacak. Yapılan röportajlar ve anketler sonucu katılımcıların yüzde 66’sı “yargı reformu için referandum yapılsa onaylar mısınız, onaylamazmısınız?” Sorusuna evet cevabı verdi. Evet yanıtı verenlerin çoğu Samsun Referandum anketi yapan il seçildi. Onaylanmayacağını belirtenler ise yüzde 27 oy ile kaldı. 29 Mart seçimlerinde AK Parti’ye oy verdiğini belirten halkın yüzde 76’sı paketin referanduma gitmesi durumunda “evet” oyu vereceği belirtiyor. CHP’ye oy verenlerin yüzde 53’ü, MHP’yi desteklediklerini açıklayanların yüzde 63’ü referandumda “evet” oyunu kullanacağını belirtiyor. Mecliste grubu bulunan bir diğer parti BDP’ye oy verdiklerini belirtenlerin ise yüzde 85’i referandumda destek sunacaklarını dile getirmiştir. Ankete katılanların yüzde 63’ü yürürlükte olan parlemento’nun yargı reformu yapabileceği görüşünü öne sürmektedir. Türkiye geneli yapılan anket sonucunda yüzde 33.1 hayır, yüzde 62.3 evet ve yüzde 4.6’sı ise kararsızım cevabını vermiştir. Tam sonuç ise 16 Nisan referandum sonuçlarından sonra netleşecektir. Kararsız kalanlar katılmadan AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 15 araştırmanın seçmen eğiliminin ölçüldüğü son bölümde ise yüzde 23 oranında kararsız kalanların sonucuna göre katılımcıların yüzde 35,5 ‘i AK Partiye, yüzde 15.5’i CHP’ye, yüzde 11.6’sı MHP’ye oy vereceğini belirtiyor. Mustafa Sarıgül’ün öncülüğünü yaptığı Türkiye Değişim Hareketi’nin oy oranı yüzde 4.7 iken, BDP’yi destekleyenler yüzde 3.9’da kalmıştır. Tabi bu rakamlar ve yüzdeler yapılan anketler sonucu çıkan rakamlardır. Net rakamlar referandum sonuçları, seçimleri ile halkın oy kullanmak için sandık başında kullanacağı oy ile belli olacaktır.