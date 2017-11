Halleri perişan!.. Başlarına yıkıldı, yıkılacak!

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Aşağı Kayacık köyünde oturan böbrek hastası, emekli güvenlik korusucu 59 yaşındaki Nurettin Kaya, eşi ve 7 çocuğuyla harabe halde, yıkılma tehlikesi bulunan kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyor. Kaya, parası olmadığı için evin onarımını yaptıramadığını söyledi.

Emekli maaşıyla ailesinin geçimini sağlayan ve bir böbreğini kaybeden Nurettin Kaya'nın ailesi ile birlikte oturduğu ev, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Merkeze bağlı Aşağı Kayacık Köyü'nde eşi ve 7 çocuğuyla harabe haldeki, yıkılma tehlikesi bulunan kerpiç evde yaşayan Nurettin Kaya, evinin onarılması için yetkililerden yardım eli beklediğini söyledi. Aldığı 800 TL emekli korucu maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Kaya, bu paranın 600 TL'yi çocukların eğitim giderleri ve borçlarına harcadığını belirterek şöyle konuştu:

"Kalan 200 TL ile aylık geçimini sağlamaya çalışıyorum. 3 çocuğumu okutuyorum. İmkansızlıklardan dolayı benim en büyük kızım ortaokulu bitirdikten sonra liseye gönderemedim. Böyle giderse diğer diğer çocuklarımı da okutamıyacağım. Toprak, damlı evde oturuyoruz. Her an üzerimize yıkılabilir. Çocuklarımla birlikte risk altında yaşıyoruz. Ben de böbrek hastasıyım. Bir iş de yapamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. En büyük kızım maddi imkansızlıklar nedeniyel okulu bırakmak zorunda kaldı. Evimiz her an yıkılabilir bile bazen korkudan sabaha kadar uyumayıp çocuklarımın yanı başında nöbet tutuyorum. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz."

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE OKULU BIRAKTI

Maddi sıkıntılardan dolayı orta okuldan sonra liseye gidemeyen ailenin en büyük kızı Songül Kaya ise, yetkililerin yardımcı olması halinde bıraktığı eğitimini tamamlamak istediğini söyledi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Buradan Hakkari Valimize sesleniyorum; Lütfen, bize yardın edin. Evim yıkılmak üzere. Ben yarıda bıraktığım eğitimimi tamamlamak istiyorum. Babam emekli korucu maaşıyla bizi geçindiriyor. Babamın aldığı maaş da hepsi evin borçları ve kardeşlerimin eğitim masraflarına harcanıyor. Aylık sadece 200 TL ile geçiyoruz. Bu parayla ne yapılabilinir ki? Harabe gibi toprak, damlı evde risk altında yaşam mücadelesi veriyoruz."