'Harekete geçirmezsen adam değilsin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'li belediye başkanlarının istifasına ilişkin, "Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler. Geçen gün yine bu zat demiş ki 'Biz yaptık, şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP de istifa ettirsin' Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan ve belediye hizmet binasının da içinde bulunduğu çok amaçlı pazar yeri kompleksinin açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, pazar yeri kompleksindeki belediye hizmet binası önünde CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ile Erdin Bircan, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, partililer ve Keşanlılar tarafından karşılandı. Keşan Belediye Başkanı Özcan, bir süre makamında ağırladığı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye etti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, açılış töreninin yapılacağı alana geldi. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Özcan, ilçeye hizmet etmekten gurur ve onur duyduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Özcan'ın ardından kürsüye davet edilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Keşan'da olmaktan onur duyduğunu söyledi. 'Hiçbirimiz heyecanımızı asla ve asla kaybetmemeliyiz' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Heyecan, güzeldir. Heyecan olmazsa halka hizmet edemezsiniz. Heyecan olmazsa insanı kucaklayamazsınız. Heyecan olmazsa sevgiyi, dostluğu kardeşliği özümseyemezsiniz. O açıdan belediye başkanımızın heyecanı, bir Keşan heyecanıdır. Belediye başkanımızın heyecanı, bir dostluk heyecanıdır; bir görev yapma heyecanıdır. O nedenle kendisini yürekten kutluyorum. Keşan, İstanbul gibi Edirne gibi Tekirdağ gibi İzmir gibi büyük bir kent değil. O da bunun farkında. İmkanları da sınırlı; ama her belediye başkanıma söylediğim gibi Keşan Belediye Başkanıma da söyledim. Seçileceksiniz güzel, halk oyunu verdi. Geldi belediye başkanlığı koltuğuna oturdunuz; ama iki şeyi sakın ola ki ihmal etmeyeceksiniz. Bir; her kuruşun hesabını halka vereceksiniz, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İki; oy versin, vermesin hiçbir ayırım yapmadan bütün halka hizmet edeceksiniz. Bu, bizim şiarımızdır. Bu, bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızdır. Bu, bizim insana yaklaşımımızdır. İnsanı seviyoruz. A partisinden olur, B partisinden olur; ama madem ki ben Keşan'da belediye başkanı oldum madem ki bütün Keşan'ı kucaklayacağım madem ki hizmeti bütün Keşanlılar'a götüreceğim o zaman bütün Keşan'ı kucaklayacağım. Belediye başkanımızın felsefesi budur. Bu felsefe, bütün belediye başkanlarımız için de geçerlidir."

'HÜKÜMET, BİN 500 LİRA SÖZÜNÜ VEREMEDİ'

Geçen genel seçimlerdeki CHP'nin seçim bildirgesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Demiştik ki asgari ücret, net bin 500 lira olmalı. Bize itiraz etmişlerdi. 'Nasıl yapacaksınız, parayı nereden bulacaksınız?' diye sormuşlardı bize. Bugün bizim bütün belediyelerde en küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar çalışanların asgari ücreti, en az net bin 500 liradır. Söz verdik, Türkiye genelinde o yetkiyi alamadık; ama yerel yönetimlerde bizim gücümüzün olduğu her yerde asgari ücreti net bin 500 lira yaptık. Demek ki söz verirseniz hesabını, kitabını iyi yaparsanız verdiğiniz sözü tutabilirsiniz. Biz, verdiğimiz sözü belediyelerde tutuyoruz; ama devasa Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet, bin 500 lira sözünü veremedi. Zaten verseydi de yerine getiremezdi. Biz, sözümüzün arkasındayız. Adam gibi verdiğimiz sözü tutarız ve gereğini de yaparız" diye konuştu. Belediyelerin kente hizmet için var olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Belediye başkanlarının temel görevi, verdiği hizmetle beldede huzuru sağlamaktır. İnsanlar, caddelerinde rahat gezmeliler. Bir parkı, meydanı olmalı; bir sineması olmalı. Kültür merkezi olmalı. Okulları güzel olmalı. Çevre yemyeşil olmalı. Çevre dedim de sizin taş ocaklarından dolayı şikayetlerinizi de gayet iyi biliyorum. Yakından da takip ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız da Ankara'dan yakından takip ediyorlar. Eğer çevreyi katlederseniz insan huzursuz olur. İnsanın doğasında yeşilliği, ağacı, ormanı, çiçekleri görmek vardır. Güzel bir tabiatımız olsun isteriz. Dolayısıyla çevrenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim belediye başkanlarımız, bu tür alanlara büyük önem verirler. Belediye başkanımız da dedi ki 'Bu alan mezbelelikti, esnafın, vatandaşın alışveriş yapacağı bir yer yaptık'. Bu merkez, İstanbul'da olsaydı 35- 40 katlı binalar olurdu. Vatandaşlar da daracık sokaklarda gezerdi. Ama Keşan böyle yapmadı. Bu meydanda bayramlar yapılacak, bu meydanda pazarlar kurulacak, bu meydanda mitingler yapılacak. Bu meydanda halaylar çekilecek. Gerekirse toplu sünnet ve evlenme düğünleri bu meydanlarda yapılacak. Meydanlar, kentin enerjisini boşalttığı yerlerdir. O nedenle dünyanın bütün saygın kentlerinde büyük meydanlar vardır. Keşan da böyle bir meydana kavuştuğu için belediye başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum."

'BİZİM BELEDİYELERDE GÜNÜN 24 SAATİNDE MÜFETTİŞ VAR ZATEN'

Belediye başkanlarını halkın seçtiğine dikkat çeken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'li belediye başkanlarının istifasına da değindi. Kılıçdaroğlu, "Oyu siz, verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki 'Belediye başkanlarını istifa ettirdik'. Niçin? 'Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler'. Geçen gün yine bu zat, demiş ki 'Biz yaptık. Şimdi sıra CHP'ye geldi. CHP de istifa ettirsin' Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür, boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi. Sayın başkan dedi ki 'Yukarıya çıkalım, bir çay içelim, bir de size armağan vereceğiz.' Dedim, 'Sakın ha vereceğiniz armağan herhalde ayakkabı kutusu değildir'. 'Yok yok, ayakkabı kutusu bizde gezmez'. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini verdi. O portreyi de genel merkezimize götüreceğiz, güzel yere asacağız" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının çok zor şartlarda görev yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, "Hükümetin bütün baskısı var. İstediği kadar baskı yapsınlar. Halka hizmet etmekten bizi asla kimse geri döndüremez. Bizim felsefemiz, bizim inancımız, bizim ruhumuz, halka hizmetle doludur. Çünkü siyaset, cebi doldurmak değildir. Siyaset, halka adanmışlıktır. Onlar, fakirden alıp, yandaşa aktarıyorlar. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda yandaştan alıp, halka vereceğiz. Hiç kimseyi, aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi'nin açılış kurdelesini keserek, tesisi hizmete açtı. Kılıçdaroğlu, daha sonra açılışa katılmak üzere kara yoluyla Uzunköprü ilçesine geçti.

'TERÖRÜ AKILLA MANTIKLA BİTİRECEĞİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'nin Keşan ilçesindeki programının ardından kara yoluyla geçtiği Uzunköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Enis İşbilen ve partililer tarafından karşılandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde toplu açılışı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, dün Hakkari'de şehit olan 6 asker ile 2 korucunun ailelerine başsağlığı diledi. Terörü akılla ve mantıkla bitireceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "'Türkiye'de terörü bitireceğim' dediğimde bana 'Sen kimsin ki bitireceksin' dediler. Onlara Uzunköprü'den sesleniyorum. Ben, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de onurla görev yapan bir kişiyim. Huzurla görev yapmak istiyorum. Ben, bu ülkede terör olmasın istiyorum. Ben, terörü akılla mantıkla bitireceğim. Yeri geldiği zaman analar ağlamasın, diye feryat edeceksiniz yeri geldiği zaman çocuklarınızı askere göndermeyeceksiniz. Benim kitabımda çifte standart yok. Herkes, eşit vatandaştır; eşit muamele görmeyi hak kazanmalıdır" dedi. Türkiye'nin en temel sorunlarından birinin de işsizlik olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu memleketin en temel sorunlarından biri de işsizliktir. Gencecik, fidan gibi çocuklarımız, işsiz; üniversiteyi bitiriyorlar, işsiz. Her 4 üniversite öğrencisinden 1'i işsiz. Hatta şu noktaya geldi. 'Üniversiteyi bitireceğimde ne olacak?'. Oysa üniversiteyi bitirmek, gerçekten de zor bir iştir. Sınava gireceksiniz, kazanacaksınız, anneniz, babanız fedakarlık yapacak. 3-5 yıl okuyacaksınız. Anne, baba sonra bekler 'Oğlum-kızım üniversiteyi bitirdi'. 'Eli ekmek tutsun, evlendireceğim, askere gitsin gelsin, huzurlu bir hayat sürsün'. Ama işsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. Uzunköprü'de 'Buzcu' diye bir fabrikatör vardı. İflas ettirdiler, fabrikaları kapandı. Yolda gelirken, gördüm. Eskiden yağ üreten fabrikalar, şimdi kapalı. Neden kapalı? Hangi gerekçeyle kapalı? Elin oğlu, yurt dışından yağ getirecek biz de onu tüketeceğiz. Benim ülkemde fabrika çalışmayacak. Ben, onların yağını tüketeceğim. Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatanseverlik? Bizim milliyetçiliğimizde önce bizim bu ülkenin insanı kazanacak. İşçisi, emeklisi, memuru, herkes kazanacak. Herkesin kazandığı bir ülkede; ancak huzur olur; ancak bereket olur. Ana hedefimiz budur."

'ERGENE'Yİ 3 SENEDE TEMİZLEYECEĞİM'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Uzunköprü ilçesinden de geçen Ergene Nehri'nin kirliliğine değinerek, yetki verilmesi halinde 3 yılda simsiyah akan nehri temizleyeceğini savundu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ergene'den söz edildi. Parlamentoya 2002 yılında milletvekili olarak girdim. 2002-2017 her yıl milletvekillerimiz, Ergene'nin dramını parlamentoda dile getirirler. Önergeler verirler, araştırma komisyonları kurulur. Hatta ilk milletvekillerimiz seslendirdiğinde '2013 yılında orada balık tutacaksınız' demişlerdi. O balık tutacaksınız diyenler gelsin bakalım Ergene'ye acaba çıplak ayakla girebiliyorlar mı? Benim size sözüm, Kılıçdaroğlu sözü, yetki verin iktidara gelelim, 3 yılda Ergene kaynağındaki gibi tertemiz olacak. Ergene'nin kaynağını da biliyorum, pırıl pırıl bir su ama denize dökülen yeri de biliyorum simsiyah bir su. Bir suyun çürümüşlüğünü öğrenmek ve görmek istiyorsanız, Ergene'nin denize döküldüğü yerdeki yerine kaynağına bakacaksınız. Bu tablo içimizi sızlatıyor. Deniyor ki Ergene'yi temizlemek için 13 tane arıtma tesisi yaptık. Kime yaptırdın arıtma tesislerini, adı arıtma tesis ise neden Ergene'yi temizlemiyor. Neden insanlar bunu görmüyor? Kim yaptı bunları, nasıl yaptı, hangi gerekçeyle yaptı. Bütün mesele şudur akılcı davranacağız ve üreteceğiz, çalışacağız."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, konuşmaların ardından Uzunköprü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ve aralarında arıtma tesisin de olduğu projelerin toplu açılışını yapıp, Havsa ilçesine geçti.