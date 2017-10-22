Hatalı otomatik çeviri yüzünden bir Filistinli tutuklandı

İsrail polisi geçtiğimiz hafta Facebook paylaşımında Arapça ‘günaydın’ diyen fakat paylaşımı İbraniceye otomatik olarak ‘Onlara saldırın’ diye çevrilen bir Filistinliyi tutukladı.

22 Ekim 2017 Pazar 18:16 tarihinde eklendi.