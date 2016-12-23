Hatice öğretmen kansere yenildi

Isparta Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Gökalp, geçen kasım ayında rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kanser tanısı konulan Hatice Gökalp, tedaviye alındı. Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde bir ameliyat olan Hatice Gökalp, önceki gün yaşamını yitirdi.

Hatice Gökalp’ın ölümü okulu başta olmak üzere daha önceki görev yeri olan Senirkent İlçesi Büyükkabaca Beldesi’nde büyük üzüntü yarattı. Meslektaşları, öğrencileri ve belde halkı Hatice Gökalp’ın arkasında gözyaşı döktü.

Gökalp’ın cenazesi, memleketi Burdur’un Bucak İlçesi’nde toprağa verildi.