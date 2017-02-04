Hayali kaymakam olmaktı

Okulun yarı yıl tatiline girmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce istanbul'daki yakınlarının yanına giden Remzu Ersu, Esenyurt'ta bulunan Nazım Hikmet Bulvarı'nda inşaatta tanıdıklarını vasıtasıyla işe girererek çalışmaya başladı. Ersu, işe girdiğinin 3'ü günü yeğeni 19 yaşındaki Sefer Deli ile birlikte vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak ağır yaralandı. Ersu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğeni Sefer Deli'nin tedavisi ise sürüyor. Büyük üzüntüye neden olan üniversite öğrencisinin cenazesi 2 gün önce ailesine teslim edildi. İstanbul'da kiralanan bir otobüsle yola çıkan aile ve Ersu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde Van'a ulaştı.

Van'da Başkale Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan Ersu'nun cenazesi, buradan da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin arkadaşları için tahsis ettiği bir otobüs ve yakınlarının oluşturduğu araç konvoyu ile kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tokluca Mahallesine getirildi. Cenaze burada da gözyaşları arasında Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası gözyaşları içerisinde oğlunu anlatan 50 yaşındaki baba Mehmet Nuri Ersu, 12 çocuğunun en büyüğünün Remizi olduğunu söyledi. Çifçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten baba Ersu, yaşadıkları yoksulluk yüzünden oğlunun okul harçlığını çıkarmak için İstanbul'a çalışmaya gittiğini anlattı.

Cenazeye katılan üniversite arkadaşları ise Remzi Ersu'nun sessiz, sakin bir kişiliğe sahip olduğunu en büyük hayalinin de kaymakam olmak olduğunu söyediler. Yetkililerden aileye yardım edilmesini isteyen arkadaşları, Remzi'nin isminin de üniversitede yaşatılmasını istedi.