SURİYELİ amatör ressam Muhammed Kanculali'nin İzmir'de duvarlarını tuvale çevirerek rengarenk yağlıboya resimler yaptığı gecekondu için belediye yıkım kararı aldı. Bir yıl önce Almanya'ya giden Kanculali, "Hayallerimi yıkmayın" çağrısında bulundu.

Suriye’deki iç savaşta 3 çocuğundan 2’sini kaybeden, elektronik eşya sattığı dükkanı yakılan Muhammed Kanculali, yüz binlerce Suriyeli gibi ülkesini terkedip Türkiye’ye geçti, ardından da İzmir’e geldi. Agora semtinde yıkık dökük gecekondularda hayatta kalmaya çalışan Suriyelilerle hayat mücadelesi veren Muhammed Kanculali, resimle hayata bağlandı. Ülkesinde de amatörce resimle uğraşan Kanculali Suriye'de yaşadıklarını o dönemde, "Ortam gergin insanlar korku içindeydi. Dur durak bilmeyen silah sesleri, patlayan bombalar gittikçe evimize yaklaşıyordu. Korkunç bir patlama oldu. Bir anda toz duman içinde kaldık. Evimize düşen bomba eşim Zehra’nın bir bacağını koparmıştı. Bomba iki yaşımdaki kızımı, 4 yaşındaki oğlumu öldürdü. Bir tek geriye Omar kaldı" sözleriyle anlattı. Yaşamlarını sürdürebilmek için İzmir’de günlük boya badana işlerine giden Kanculali, Agora'da kaldıkları tek katlı evin duvarlarına Suriye'de yaşadıkları huzurlu günlerin resimlerini çizdi. Kanculali, bir yıl önce ise eşi Zehra ve oğlu Omar'Ia birlikte Almanya'ya gitti. Giderken komşularına "Resimler silinmesin, zarar görmesin, onlara iyi bakın" diyen Kanculali, kötü haberi Almanya'dan aldı. Konak Belediyesi, tehlike oluşturduğu için kamulaştırdığı eski evin kapısına "Yıkılabilir tehklikeli" levhası asarak, yıkılacak yapılar arasına aldı. Almanya'dan arayan Kanculali'nin, "Hayallerim yıkılmasın. O duvralarda Suriyeliler'in hikayesi, umutları, anıları var" dediği öğrenildi.