Hayatım tehlikede' diyerek televizyonda istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalında hayatının tehlikede olduğunu söyledi ve istifa etti.

Konuşmasında Hariri kendisine yönelik bir suikast düzenlenmesinden korktuğunu söyledi ve İran’ı bölge işlerine karışmakla suçladı. “İran Suriye ve Irak’ta bölgeyi ve karar alma mekanizmalarını kontrol ediyor” diyen Hariri “Hayatıma yönelik bir suikast hazırlandığını hissettim” dedi. Hariri’nin babası eski Başbakan Rafik Hariri de 2005 yılında Beyrut’ta gerçekleşen bir bombalı saldırıda suikaste uğramıştı.