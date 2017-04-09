Hayatını sokak hayvanlarına adadı

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yalnız yaşayan emekli bankacı 63 yaşındaki Ayşe Önder, yaşamını sokak hayvanlarına adadı. 9 yıldır sokak hayvanlarının bakımını üstlenen ve şu anda 167 kedi ile 9 köpeğin bakımı ve mama ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Önder, "Onlar bana yaşam kaynağı veriyor. Hayatıma renk katıyorlar" dedi.

İstanbul'daki bir bankadan müdür olarak emekli olan Ayşe Önder, 9 yıl önce memleketi Kaş İlçesi'ne bağlı Bezirgan Mahallesi'ne yerleşti. Hiç evlenmeyen Ayşe Önder, yalnız yaşadığı evinde, sokakta kalan kedi ve köpeklere bakmaya başladı. Ayşe Önder, komşuları şikayetçi olunca Kalkan Mahallesi yamaçlarında, yakınında ev olmayan 3 bin metrekarelik arazisine taş ev yaptırarak yerleşti. Buradaki evinin her yerinde kedi ve köpeklere bakan Ayşe Önder, gelirinin büyük bölümünü de bu hayvanlara harcıyor.

167 KEDİ, 9 KÖPEĞE BAKIYOR

Kedi motifli eldiven ve bandana örerek İstanbul'daki dostlarına gönderip karşılığında mama alan Ayşe Önder, şu anda 167 kedi ve 9 köpeğe bakıyor. Önder, sokağa bırakılan kedilere sahip çıkmaya çalışıyor. Kediler ve köpekler evin etrafında özgürce yaşıyor. Havanın ısınması ile birlikte hayvanlar çiçekler ve zeytin ağaçlarının arasında özgürlüğün tadını çıkarıyor.

'ONLAR BENİM YAŞAM KAYNAĞIM'

Ayşe Önder her birine ayrı isim verdiği hayvanlarla gününün önemli bölümünü geçiridiğini belirterek şunları anlattı:

"Bu köyün çocuğuyum. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Bankacılık yaşamım oldu. Emekli olduktan sonra köyüme döndüm. Hem sağlık açısından, hem de buradaki temiz hava dolayısıyla buraya yerleştim. Sokağa atılan kedi ve köpeklere acımaya başladım. Onları çevremde topladım. Huzurlu olsunlar diye köyün en sakin köşesini onlara ayırdım. Şu anda 167 kedim, 9 köpeğim var. Onlar benim yaşam kaynağım. Hayatıma renk katıyorlar. Çok seviyorum bütün hayvanları. Bu ara çok büyük bir sıkıntım var. Emekli maaşım mamaya yetmiyor. Kedi ve köpek maması konusunda yardımcı olacak bütün hayvanseverlerin yardımlarını bekliyorum."