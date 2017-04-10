Hayvanseverleri çıldırtan yangın

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bir okulun yanına hayvanseverlerin ve öğrencilerin desteğiyle yapılan kedi ve köpek evlerinden 5'i, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, öğrencilerle birlikte Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nun duvarının önüne kedi ve köpek evleri yaptı. Kış boyunca soğuklardan korunmak için sokak hayvanları evlere girdi. Geçen cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evleri ateşe verdi. Hayvanlar için hazırlanan evlerden 5'i kül oldu. Alevler, okulun duvarlarına da zarar verdi. Alevleri fark eden mahalleli yangına müdahale etti. Ancak kedi ve köpek evlerini ateşe veren kişi bulunamadı.

Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, okulun bir faciadan kurtulduğunu belirterek, yanan kısmın iç tarafından okulun deposunun ve doğalgaz sisteminin bulunduğunu söyledi. Yuvalara zarar veren kişilerin bulunması ve ceza verilmesini isteyen Erbirliler, "Burası bütün kış mahallelinin ve çocukların desteğiyle sokak hayvanlarına yuva oldu. Ancak geçtiğimiz gece geç saatlerde birisi gelmiş, yakmış. Biz buraya daha derli toplu olsun diye kendimiz yuva yaptıracaktık. Şimdi nasıl güveneceğiz, nasıl cesaret edeceğiz? Tedirginiz, endişeliyiz " diye konuştu.