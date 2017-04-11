HDP'li vekil hakkında yakalama kararı

KCK ana davasında yargılanan ancak dokunulmazlıkları olduğu için ifadeleri alınmadığından dosyaları ayrılan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Nadir Yıldırım, Alican Önlü, Çağlar Demirel, Dirayet Taşdemir ve Selma Irmak'ın yargılanmasına Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına milletvekilleri katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan savcı, dosyada savunması alınmayan ve analiz için ses kaydı vermeyen HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık avukatı Mesut Beştaş, müvekkilinin kaçma durumu olmadığını belirterek, savcının talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, milletvekili Taşdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

YAKALAMA KARARI OLANLAR

Mahkeme, KCK ana davasında yargılanan ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş, Hüseyin Zorlu, Fikri Aktaş, Müzeyyen Güneş, Nadire Nergiz, Mesude Şahin, Kenan Ayaz, Gülabi Dere, Özlem Tanrıkulu, Hamit Aslan, Nesrin Deniz, Remzi Kartal, Sabri Ok, Mustafa Sarıkaya, Şükran Aydın, Mehmet Ermiş, Mehmet Duman, Gülistan Aksoy, Gülay Calap, Ünal Ahmet Çelen ve Erkan Pişkin hakkındaki yakalama emirlerinin infazın gerçekleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.