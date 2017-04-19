Hedefi 2020'de altın kapanış

2012 Lonra Olimpiyatlarında gümüş, Rio Olimpiyatlarında ise bronz madalya kazanan Olimpik Milli Tekvandocu Nur Tatar, İran asıllı tekvandocu eşi Mehran Askari ile hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hedefinin 2020 Tokyo olimpiyatlarında eşi ile birlikte altın madalya kazanarak sporu bırakmak olduğunu belirten Milli sporcu Nur Tatar, Olimpiyatlar ve 2020 sonrasında kaç çocuk yapacağına kadar bir çok konuda, Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"11 YILDIR BU SORUN İÇİNDEYİM"

'11 yıldır profesyonel sporun içerisindeyim 2012 ve 2016 yıllarında Olimpiyat madalyasına ulaştım. Son dönem genç arkadaşlarımdan gelen madalya haberleri ve başarılar beni daha çok mutlu ediyor.

"HEDEFİM 2020 OLİMPİYATLARI"

"Şimdi benim hedefim 2020 olimpiyatları. Allah izin verirse önce İslam oyunları ve ardından Dünya Şampiyonası bizim için önemli bir basamak olacak 2020 Olimpiyat Oyunları için antrenmanlarımızı sıklaştırdık ve çok iyi geçiyor. Kamplarımız Antalya'da. İslam oyunları ve Dünya şampiyonasından sonra Grand-Prix müsabakaları başlayacak. İnşallah orada da madalyalar kazanıp 2020'ye gitmeye hak kazanırız."

"ULAŞILMASI EN ZOR YER OLİMPİYAT"

"Bir sporcunun olimpiyat noktasına ulaşması çok zor bir süreç diyen Tatar: 'Çok emek vermek zorundasınız. Çok çalışarak sabretmeniz gerekiyor. Olimpiyat 4 yılda bir geliyor ve bir sporcunun olimpiyata ulaşması çok zor. Ben iki olimpiyatta üst üstte iki madalya aldım. Benim için çok güzel bir duygu. Tamamlayabildim mi? Hayır tamamlayamadım. Daha altın'ım duruyor. Gümüş ve Bronz madalya tamam. Türkiye'de tarihte üst üstte iki madalya alan kadınlarda tek sporcuyum. Bunu üçlemek istiyorum. İnşallah altın nasip olur. 2020'de de inşallah ülkeme altın madalya ile dönerim.

"2020 SONRASI SPORU BIRAKACAĞIM"

Milli sporcu Nur Tatar: 'Süreç gerçekten çok zor. Antrenmanlarımızı bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Hayatımız gittikçe zorlaşıyor ve kamp dönemlerimiz daha uzun. Organizasyonlarda maç kaçırma olasılığımız çok düşük. Çünkü, önümüzde gerçekten çok uzun bir süreç var. Olimpiyatlara hazırlık süreci bizim için, basamak basamaktır. Oraya gidebilmek, o başarıyı tekrarlayabilmek bizim için mükemmel bir duygu. Ülkemizin böyle bir dönemde başarılara aç olduğu bir dönemde, biz zaten elimizden geleni bedenimizle, ruhumuzla koyuyoruz ortaya. Benim amacım iki madalyamız altına o en üst madalyayı koymak. Ben anneme 2012 olimpiyatlarında altın madalya alırsam sporu bırakacağım diye söz vermiştim. Öyle oldu ki, 2016'da da bronz madalya nasip oldu bana. Şimdi 2020de altın nasip olur inşallah. Ondan sonraki hedefim kendi bilgilerimi, kendi tekniklerimi Antrenörüm Ali Şahin'den aldığım bütün bilgileri aktarabilmek. Özellikle Türkiye'de kızların spor yapmasını ve kendilerini koruyacak kadar tekvando bilmelerini çok istiyorum. İnşallah nasip olur. Biz çok güzel başarılar getiririz bu ülkeye. Bizden sonraki kardeşlerimiz de, arkadaşlarımız da, daha güzel başarılarla Türkiye'yi çok güzel taçlandırır diye umut ediyorum,'diye konuştu

"EŞİM, ODA ARKADAŞIM VE PARTNERİM..."

Eşinin Türk vatandaşlığı konusu hatırlatıldığında Milli sporcu Tatar: 'Eşim İran Milli Takımı'ndaydı. Allah izin verirse Türk vatandaşlığını alınca Türk Milli Takımımız adına yarışacak. Şu anda onunla birlikte antrenmenlarımı sürdürüyorum. Eşimde çok iyi bir sporcu ve Üniversiade'de şampiyonluğu var. Güzel başarıları var. Böyle bir insanla benimde hayatımı birleştirmem çok güzel bir duygu. Başarılı bir sporcuyla çalışmak her zaman kendine çok şeyler katmak demektir. Şimdi hem oda arkadaşım, eşim, takım arkadaşım ve partnerim oldu. İnşallah bundan sonrada çok iyi çalışıp 2020 olimpiyatlarından çifte madalya ile döneriz.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DEDİĞİ GİBİ ÜÇ-ÜÇ-ÜÇ ÇOCUK'

Çocuk yapmakla ilgili düşünceleri henüz olmadığını belirten Nur Tatar,'İkimizinde hedefi şampiyonluk olduğu için henüz böyle bir düşüncemiz yok. Allah izin verirse 2020 olimpiyatlarından sonra. Nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, üç üç üç inşallah; 'diyerek sözlerini tamamladı.

DONDURMASINA YAPILAN MAÇI KAZANDI

Öte yandan eşi ile dondurmasına yaptığı futbol maçını 5-4 kazanan Nur Tatar sohbet sırasında çektikleri sıkıntıları dile getirerek, gereken ilginin gösterilmediğini belirtti. Ekonomik olarak gereken destek verilmediğini belirten Olimpik sporcu, bu durumun kendilerini ve daha birçok sporcuyu üzdüğünü ifade etti.