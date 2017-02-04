Hem eşyaları hem hayalleri yandı

MANİSA'da kömür sobasından çıkan yangında 2'si otistik 3 çocuklu Güllübaş ailesi, zor durumda kaldı. Baba 35 yaşındaki Emin Güllübaş, borcu bulunduğunu ifade ederek, kendilerine destek olunmasını istedi.

Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi 5612 Sokak 12/1 numaralı evde oturan, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Emin Güllübaş, ateşi çıkan otistik oğlu 6 yaşındaki Samet Ege'yi, eşi 33 yaşındaki Emine Güllübaş ve kızları 4 yaşırdaki Fatmanur Güllübaş ve 2 yaşındaki Edanur Güllbaş ile birlikte dün gece Manisa'daki Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne götürdü. 1 saat sonra saat 03.00'te eve dönen aile, evde kömür sobasından yangın çıktığını gördü. Kendiliğinden sönen yangında eşyaları zarar gören aile, geçici olarak ev sahibinin evine yerleşti. Emin Güllübaş, olanlara çok üzüldüğünü belirtirken şöyle dedi:

"Yüzde 80 otistik oğlumu ağır ateşten dolayı hastaneye götürdük. Eşim de biraz rahatsızdı. İki kızım uyuyordu. Eşim önce gelmek istemedi. Ancak, ben zorladım, 'Haydi gidelim doktora. Hem çocuğu hem seni gösteririz" dedim. Sonra hep beraber hastaneye gittik. Soba o zaman tam tutuşmamıştı. Üzerine yeni odun atmıştık. Hastaneden sonra eve geldiğimiz zaman kapıyı açar açmaz, içeride yoğun bir duman vardı. Eşim ve ben içerdeki dumandan etkilendik. Ardından komşular 112 Acil Servis ile itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye eve geldiğinde yangın yoktu. Çünkü pencerelerin kapalı olması sebebiyle oturma odasında çıkan yangın, kendi kendine sönmüş. Daha sonra yangının sobadaki alevin fazla yükselmesiyle yanında duran koltuğun tutuşmasından kaynaklandığını öğrendim. Sabah evimi kontrol ettim. Hiçbir eşyamın kullanılır halde olmadığını gördüm."

"50 BİN TL BORCUM VAR"

Fabrikadaki işinin dışında bir fastfood zincirinde garson olarak çalıştığını anlatan Emin Güllübaş, "Koltuk, televizyon ve halı gibi eşyalarımızın hepsini yeni almıştım. Evin giderlerine yetişemediğim için 2 işte birden çalışıyordum. Oğlum Samet Ege yüzde 80, kızım Fatmanur ise yüzde 30 otizmli. 2 çocuğumun bakım masrafları da çok ağır. 50 bin TL'ye yakın borcum var. Şimdi evim de kullanılmaz hale geldi. Kirada oturuyorum. Beklentim yerel yöneticilerimizin bu mağduriyetimi gidermesi. Şu anda ev sahibimizin evinde kalıyoruz. Kalacak yerimiz yok" diye konuştu.

Yangın ardından sabah erken saatlerde eve gelen Yunusemre Belediyesi yetkilileri evde hasar tespiti yaparak ailenin bazı ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gerekli yardımın yapılması konusunda rapor tuttu.