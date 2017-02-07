Hesaplı Ağrı Batman Biletleri Satın Al!

Ağrı gezilecek yerler Köklü Mezopotamya'nın önemli bir kolu olan Ağrı oldukça önemli bir kültür mirasının ev sahibidir. Şehir merkezinde ve şehir merkezinin dış bölgelerinde büyük çoğunluğu eski görkemini hala koruyan sadece Türkiye değil dünya tarihi açısından da oldukça değerli eserler bulunur. Muazzam ve büyülü atmosferiyle zaman hissinizi yitirmenize ve kendinizi masalsı bir hikayenin içinde hissetmenize neden olacak Ağrı şehrine yolunuz düştüğünde; Nuh Peygamberin mezarının da burada bulunduğu söylenen, birçok din, gezi, tarih kitabında da adı sıklıkla geçen Üç Kilise'yi, Türkiye'nin en yüksek dağı olmasının yanı sıra efsanelere de konu olan Ağrı Dağı'nı ve görkemli Doğubeyazıt Kalesini ziyaret etmeden evinize dönmeyin.



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