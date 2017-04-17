Hırsızlık yapan kadına suçüstü

MERSİN'de toplu taşıma araçlarında 'cepçilik' yöntemiyle hırsızlık yapan 28 yaşındaki Dilber Çalar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin çalışması sonucu yakalanan genç kadının kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Son günlerde toplu taşıma araçlarında 'cepçilik' yöntemiyle çok sayıda yaşanan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni harekete geçirdi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, araçlarda da sivil ekipler görevlendirdi. Polisin çalışmaları sürerken, dikkat çekmemek için başörtüsü takarak geldiği Toros Devlet Hastanesi'nde bir kişinin cüzdanını çalmaya çalışan Dilber Çalar, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Çalar'ın kısa bir süre önce de bir kişinin cüzdanını, dün de minibüste bir kişinin akıllı telefonunu çaldığı belirlendi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan Dilber Çalar'ın ayrıca 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilber Çalar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)