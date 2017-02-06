Hırsızlık zanlısı 33 kez serbest kaldı

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde daha önce 32 kez hırsızlık suçundan yakalanan 19 yaşındaki Ramazan Çetin, motosiklet çalmak suçundan 33'üncü kez yakalandı. Daha önce de hiç tutuklanmayan Çetin, yine serbest kaldı.

Nazilli İlçesinde önceden 32 kez hırsızlık suçundan yakalanan ancak serbest kalan Ramazan Çetin, dün gece motosiklet hırsızlığından bir kez daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen Çetin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ramazan Çetin'i, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.