Hollywood yıldızı eski sevgililerin yolu Antalya'da kesişti

HOLLYWOOD'un ünlü isimlerinden Lindsay Lohan ile eski sevgilisi Adrian Grenier'in yolu, Antalya'da kesişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, eski sevgilileri de bir araya getirdi. Hollwood'un yıldız isimleri Lindsay Lohan ile Adrian Grenier, bir dönem yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti. Ünlü çift, kısa süren birlikteliğin ardından ayrılmıştı. Festival kapsamında Antalya'ya gelen Lohan ve Grenier, birlikte görünmemeye çalıştı. Grenier, kapanış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Lohan ise sadece kırmızı halıda görüntülenebildi. Lohan ve Grenier, kapanış töreninde de farklı zamanlarda salona giriş yaptı. Ödül töreninin ardından toplu fotoğrafa Adrian Grenier katılırken, Lindsay Lohan, sahneye çıkmadı.