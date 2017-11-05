Horlama Tedavisi Hakkında Önemli Bilgiler

Horlama ve uyku apnesi her yaşta görülür, ancak 40 yaş üstünde erkeklerde daha sıktır ve %40-60 oranında görülür. Horlama uykuda solunum durmalarının habercisi veya ön belirtisi olarak ciddi bir sorundur.



Horlama nedir?, daralmış üst solunum yolundan havanın geçerken çıkardığı sestir. Dolayısı ile burun veya boğazda herhangi bir yerde tıkanıklık veya daralma ile birlikte horlama başlar.



Horlama erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. Kadınlarda horlama özel durumlar dışında menapozla birlikte veya menapozun öncesinde başlar.



Horlama, aşırı yemek veya alkol alımı sonrasında artar. Yorgunluk ve sırtüstü yatış horlamayı artırır.



Maalesef yanlış bir düşünce ile, horlama kanıksanmış bir ses ve hatta kişinin mutlu ve iyi uyuduğunun göstergesidir. Horlama çok genç yaşlardan beri varolan ve yavaş yavaş gelişen bir sorun olduğundan birçok aile tarafından önemsenmez.



Halbuki horlama bazen komşuları bile rahatsız edecek kadar şiddetli olabilir. Çevreye verdiği rahatsızlıktan daha önemlisi, horlayan kişinin sağlığına verdiği zarardır.



Horlama solunum yolu dokusuna titreşim yolu ile verdiği zarar nedeniyle, gelecekte horlamanın şiddetinin artmasına, solunum yolunun esnekliğini bozarak daha da daralmasına, dolayısı ile solunum için harcanan eforun artmasına ve ortaya çıkacak uykuda solunum durmalarına zemin hazırlamaktadır.



Özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan horlamalar, zaman kaybetmeden tedavi edilmelidir. Çocukluk döneminde ortaya çıkan horlamalar, çocuğun gelişimini yavaşlatması açısından da önemlidir. Geçmişte, ertelenme eğilimi içinde olunan bademcik gibi solunum yolunu daraltan yapılar, mümkün olan en erken zamanda ameliyat edilerek, gelecekte uykuda solunum durmalarının önüne geçilmelidir.

Bazı horlamalar, uykuda solunum durması ile birliktedir. Bu tür horlama kişinin sağlığını ciddi olarak etkiler. Uyku apne sendromu olarak adlandırılan bu durumda horlama çok şiddetli ve solunum durmaları ile tüm gece ve neredeyse her pozisyonda devam eder. Daha sıklıkla erkeklerde görülen uyku-apne sendromu, menapoz sonrasında kadınlarda da görülmeye başlar. Erkeklerde hastalığın en sık görüldüğü ve en tehlikeli olduğu yaş 40-60 yaş arasıdır ve bu yaş diliminde her beş erkekten birinde uykuda solunum durmaları az veya çok sayıda vardır.



Başlangıçta belli pozisyonlarda ve belli uyku dönemlerinde gözlenen solunum durmaları, hastalık ilerledikçe sürekli olmaya başlar.



Horlamayla birlikte, gece terleme, gece sık sık tuvalete gidip bol miktarda idrar çıkarma, sabah ağız kuruluğu ile uyanma ve ertesi gün yorgun ve uykulu olma, uyku apne sendromunun olma olasılığını artıran belirtilerdir. Bu durumda horlama artık uyku-apne sendromu denen bir hastalığa dönüşmüştür.



Uyku-apne sendromu hipertansiyon, şişmanlık, şeker hastalığı kalp ve beyin damar tıkanıklıkları tehlikesini beraberinde getirir. Başlangıçta horlama ve uykuda solunum durmaları kilo alımı ile artsa da uykuda solunum durmaları başladığında, hastalık kilo alımını ve şeker düzeyini yükseltir.Hastalar şikayetlerinin kilo alma ile arttığını farkettiklerinden, hemen kilo vermeye çalışırlar. Ancak hastalık kilo artırır döneme girdiğinden, kilo vermeye çalıştıkça kilolarının arttığını görür ve ümitsizliğe kapılırlar.



Uyku-apne sendromu hem hastayı, hem çevresini, hem de sebep olduğu iş ve trafik kazaları dolayısı ile hepimizi etkileyen bir hastalıktır.



Horlama her dönemde ve yaşta bir sorun onlarak görülmeli ve hastaya göre uygun tedavi yöntemi ile giderilmelidir.



Çocukluk döneminde tedavi solunum yolundaki darlıkların giderilmesi olmalıdır. Burun tıkanıklıkları ve iri bademcikler mümkün olan en erken dönemde tedavi edilmelidir.



Yaş ilerlediğinde de horlama, ilerde ortaya çıkaracağı sorunlar gözönüne alınarak mutlama tedavi edilmelidir. Erken dönemlerde başarılı olan kilo almama ve kilo verme, en sık başvurulan tedavilerdir. Kilo veremeyen ve horlaması olan hastalar, eğer gündüz uyku hali ve yorgunluk ta yaşıyorlarsa, zaman kaybetmeden tedaviye başvurmalıdırlar.



Horlama nefes durmaları ile birlikte olduğunda da CPAP denilen aletle tedavi edilmelidir.



CPAP uyku sırasında burundan hafif bir basınçla hava veren bu cihaz, horlamayı tamamen kesmekte, uykuda solunum durmalarını da tamamen ortadan kaldırmaktadır.



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