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Hulusi Akar askerleri uykuda yakalayınca

Haber 7'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.

Hulusi Akar askerleri uykuda yakalayınca
09 Nisan 2017 Pazar 23:31 tarihinde eklendi.
Haber 7'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor. 
 
19 YIL ÖNCE OPERASYONDA
 
Paylaşılan diğer fotoğraflarda ise Genelkurmay Başkanı Akar'ın 1998 yılında Tunceli Dağları'ndaki operasyon sırasında çekilen görüntüleri yer alıyor. Karelerden birinde Akar, dağda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor.


Hulusi Akar uykuda yakalayınca...
Hulusi Akar uykuda yakalayınca...