Hulusi Akar askerleri uykuda yakalayınca

Haber 7'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.

09 Nisan 2017 Pazar 23:31 tarihinde eklendi.