Hürriyet Ankara'da Hande Fırat dönemi

Hürriyet Gazetesi’ndeki görev değişimi, bugün Ankara Bürosu’nda gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in düzenlediği toplantı ile yapıldı. Sedat Ergin, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Deniz Zeyrek, Ankara Temsilcisi olarak gazetemize çok önemli katkılarda bulundu. Kendisine bu süre içinde ortaya koyduğu başarılı mesai için teşekkür ediyorum. Deniz Zeyrek, gazetemize katkılarını yeni dönemde yazar olarak sürdürecek. Hande Fırat, Türkiye’de televizyon gazeteciliğinin en önemli isimlerinden biri. Mesleki birikimiyle, çalışkanlığı, girişkenliği, atak gazeteciliği ile başarısını kanıtlamış bir meslektaşımız. Hande’nin, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak başarılarını sürdüreceğine güvenimiz tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

HANDE FIRAT KİMDİR?

Hande Fırat, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1996 yılında Kanal D’de başlayan Hande Fırat, 1999 yılında CNN Türk Ankara Bürosu’na katıldı. Fırat, 2010 yılında CNN Türk Ankara Temsilciliği görevine getirildi, 2014 yılında da Doğan TV Ankara Temsilcisi olarak hem Kanal D hem de CNN Türk’ün Ankara bürolarının sorumluluğunu üstlendi.