İç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Polis, yaptığı aramada genç kadının sırt çantasındaki şampuan kutusu içerisinde ve iç çamaşıra gizlenmiş bin adet extacy hap yakaladı. Gözaltına alınan Tuğçe Z.’nin ifadesinde, "Hapları 4 bin 500 lira karşılığında İstanbul’dan aldım. 10 bin lira karşılığında anlaştığım tanımadığım bir kişiye satmak için Konya’ya geldim" dediği öğrenildi.