İcra Katipliği için klavye sınavına girdiler

TÜRKİYE genelinde yapılan ve toplam 810 kişinin alınacağı icra katipliği için bugün klavye sınavı yapıldı. İstanbul'da sınavlara girenler sabahın erken saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul'da 127 kişinin alınacağı icra katipliği sınavı için 2 bin 540 kişinin başvurduğu öğrenildi. KPSS sınavından 70 ve üzeri puan alanların başvurmaya hak kazandığı sınav için adliyeye gelenler, sırayla klavye sınavına alındı.