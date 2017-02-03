İddaa'da Kazanmanın yolları!

iddaa'da kazanmak için bir çok faktörü göz önüne almak gerekir. İddaa'da kazanmak çok basit değildir ve olayı tamamen şansa dayamak da mantıklı değildir. Elbette şans bu oyunun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Zira 2/1 veya 1/2 gibi tahminlerle 4 maçlık kuponların tuttuğunu da görüyoruz. Burada ince bir ayrım var.. İddaa'yı tamamen şans oyunu gibi oynamak da elinizde bir mantık çerçevesinde oynamak da! Banko maçlar veya banko kuponlar bu nedenle değerlidir.



İlk olarak iddaa nasıl tamamen şansa oynanır?



Sayısal Loto, Milli piyango gibi tamamen şans oyununu olan oyunlar gibi iddaa'yı oynamak mümkün! Bültenden iddaa kuponu yazıp, ilk yarı ve maç sonucu alanına da maça falan bakmadan şansa bir işaret koyabilir ve böylece şansını deneyebilirsiniz. Şans oyunu olarak bakanlar için ideal oynama biçimidir. YA TUTARSA mantığı ile kuponlar yapılabilir. En düşük miktarla milyonlarla da kazanılabilir. Tabi bu çok büyük bir şans! Ne zaman size güler bilinmez.



İkinci olarak iddaa nasıl sistemli oynanır?



Burası daha profesyonel olarak iddaa'ya bakılan durum.. İddaa'da bir çok etkeni göz önüne alarak kupon yapanları bu kategoride değerlendirebiliriz. Hazır kuponlar gibi eklerde bulunan kuponlara asla direk para yatırmayan, kendi analizlerini göz önünde bulunduran ve en önemlisi bir sistemi olan oyunculardır.. Bir çok bahis sistemi vardır.. İddaa'da çok fazla uygulamak mümkün değil ancak Beraberliklere oynamak bir süre sonra size kazandıracaktır. Beraberlik oranları bildiğiniz üzere 2.90 ve üzeri olmaktadır. Sistemli olarak her sefer oynadığınızın iki katı oynadığınız takdirde bir kere berabere maçın bitmesi sizi artıya geçirecektir. Bu tarz kasa tutan bir çok oyuncu bulunmaktadır. Siz de kendinize kasa sistemi seçerek oynayabilirsiniz.



İddaa tahminleri ile banko kuponlar hazırlayabilir ve kazanabilirsiniz. İddaa'da fark yaratan siteleri de takip edebilirsiniz. Günün Kuponu size iddaa'da kazanınmanın yolunu gösteren nadir sitelerden biridir! Online olarak takip edebileceğiniz sitelerden biridir.