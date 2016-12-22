İDO bazı seferleri iptal etti

İptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü
19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferinin de iptal edildiği bildirildi.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi.