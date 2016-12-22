İDO bazı seferleri iptal etti

İptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:45 Bostanci - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü

19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferinin de iptal edildiği bildirildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etiği kaydedildi.